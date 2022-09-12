Başkan Erdoğan açıkladı: Kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 90'a ulaştı

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Yeni eğitim ve öğretim yılının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Arif Nihat Asya, yüreklerde fırtınalar estiren şiirleriyle edebiyat hayatımızda silinmez izler bırakmıştır. Vatansever bir öğretmen olan Arif Nihat Asya binlerce öğrenci yetiştirmiş, iyi insan olmayı öğretmiştir. Şairimizi bir kez daha rahmetle yadediyoruz. Adını taşıyan bu lisemizde Türkiye'nin ilmi, akademik, sanat hayatına eşsiz katkılar yapan inanıyorum ki nice değerimiz çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları inşallah bu sınıflarda yetişecektir. Şu anda karşımda duran gözleri ışıl ışıl evlatlarımızın her birinin ailelerine, ülkelerine hayırlı evlatlar olmalarını diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanındaki eğitim neferlerimizin tamamına ülkem ve milletim için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Necmettin ve Aybüke Yalçın gibi gencecik yaşta terör örgütleri tarafından bizden koparılan şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum.

Kız çocuklarının okullaşma oranı bugün yüzde 90 oldu

Bundan 20 yıl önce göreve geldiğimizde ülkemizi üzerinde yükselteceğimiz dört sütunun ilkini eğitim olarak belirlemiştik. Eğitim olan önceliğimizden asla taviz vermedik.Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime ayırdık. Derslik sayımızı ikiye katlayıp kalabalık sınıf sorununu çözdük. Biz bir hafta, 10 gün kırtasiye dükkanlarının önünde sıraya girerdik, kitap defter aalbilmek için. Şimdi yardımcı kaynakları da öğrencilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz. Kız çocuklarının okullaşmaları için özel gayret gösterdik. Kız çocuklarının okullaşma oranı bugün yüzde 90'lara ulaşmıştır. Köy okullarını daha modern bir anlayışla yeniden hayata kazandırıyoruz. Ağustos'tan bu yana 1000'den fazla Köy Yaşam Merkezi'ni faaliyete geçirdik, inşallah bu rakamı en kısa sürede 1500'e çıkaracağız.

TEKNOFEST kuşağı

Zihni ve kalbi boş avare bir gençlik değil ilim, fikir ve erdem sahibi bir gençlik istiyoruz. Geleceğimizi kendi devletine kinle, nefretle, öfkeyle bakan değil tarihinden gurur duyan gençlere emanet etmek istiyoruz. Bunun adı Teknofest kuşağıdır. Artık kendi ihtiyaçlarını idame ettirecek nüfusu dahi bulamayan Batı'nın bugün yaşadığı krize gelecekte biz de düşmemek için çocuklarımızı sıkı sıkıya sahip çıkarak yetiştirmek zorundayız. Öğretmenlerimiz, sizlerin ve velilerin desteğiyle Teknofest kuşağını en iyi şekilde yetiştireceğimize inanıyorum.