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Gündem Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 15:00:00 - 2021-12-03 15:14:44

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Engelli Öğretmen Atama Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Uzun yıllar birlikte çalıştığımız Gülden Akşit'e Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merakla takip edilen toplantıya katılıyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sözlerimin hemen başında bugün vefat eden genel başkan yardımcım Güldal Akşit hanımefendiye Allah'tan rahmet diliyorum.

Tüm engellilerin 3 Aralık Engelliler gününü tebrik ediyorum.

Ayrıntılar geliyor...

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