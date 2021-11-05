Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün hizmete açtığımız Hekimbaşı Millet Bahçemiz, Ümraniye'nin sembol alanlarından bir tanesi haline gelecektir.

Hedefimiz 2023 yılına kadar 404 millet bahçesinin tamamını hizmete açmak

Etrafı gecekondularla kuşatılmış, çamur deryası, görüntüsü sefil insanı mutsuz bir İstanbul'u küresel bir merkez haline getirmeyi başardık. Yeşil Kalkınma devrimi doğrultusunda İstanbul'un kalitesini artırmak için kolları sıvadık. Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alana sahip Millet Bahçesi'ni hizmete açtık. Hedefimiz 2023 yılına kadar 404 Millet Bahçesinin tamamını hizmete açmak.

Dünyadaki şehir parkları arasına girecek

"En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır. Burası dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır.

Çeyrek asrı aşkın süredir İstanbul'un her sokağını her ilçesini donattık., donatıyoruz. Sizlerin desteği olmasaydı buralara gelemezdik.

Son 9 yılda 2.5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. İstanbul'da 117 bin konutun dönüşümü devam ediyor.

Marmara Denizi koruma projesi ile bölgedei çevre sorunlarını tek elden takip edip çözüme kavuşturabileceğiz.

Gara'da terörü gömdük, Bestler Dereler'de terörü gömdük.

Bay Kemal ve avanesi PKK terör örgütüyle birlikte hareket etti.