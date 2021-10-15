Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Okulları Sempozyumu'nda açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Okulları Sempozyumu'nda açıklamalarda bulunuyor.
Ayrıntılar geliyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Okulları Sempozyumu'nda açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Okulları Sempozyumu'nda açıklamalarda bulunuyor.
Ayrıntılar geliyor...
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