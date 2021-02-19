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Gündem Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ailenin önemini vurgulayarak, 'ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 14:52:00 - 2021-02-19 15:16:09
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Parti Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6.Olağan Kongrelerine canlı bağlantı ile katılan Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Toplumun yarısını oluşturan kadınları görmezden gelen hiçbir hareketin başarısı olmadığını bildiğimiz için kadınlarımız ile birlikte yol yürüdük. Her eseri birlikte inşa ettik. Her kazanımımızda sizlerin de alın teri, emeği, imzası vardır. AK Parti kadın kolları 5 milyon 300 bin üye ile diğer partilerin üye sayılarının toplamına yakın bir konumdadır.

Birileri kadınların isimlerini istismar ederken, biz kadınlarımızı hak ettiği yere getirme gayretinde olduk. Başı kapalı diye kızlarımızı, kadınlarımızı üniversitelere sokmadılar. Sokakta bu zihniyet kadınlarımızı horladı. Kadınlarımız Meclis'te en yüksek temsil oranına bizim dönemimizde erişti. AK Parti grubunda 54 kadın vekil, Kabine'de 2 kadın bakanımız görev yapıyor. Kadınlarımız en yüksek istihdama da bizim dönemimizde kavuştu.

Kadınların iş gücüne katılımı yüzde 31'i geride bıraktı. Kayıt dışı çalışan kadınlarımızın sayısının yarı yarıya azalımını sağladık. Kadınlarımızın nasıl bir sıkıntısı ve talebi varsa hepsine kulak verdik, hepsi için çalıştık.

"Artık mızrak çuvala sığmıyor, bu rezilliklerin de üzeri örtülemiyor"

Kendi partilerindeki, çevrelerindeki, belediyelerindeki kadınlara yönelik taciz, şiddet, tecavüz olaylarını görmezden gelenlerin istismar siyasetinin sonu gelmiştir. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bu rezilliklerin üstü de örtülemiyor.

Bu durum bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Kale içeriden fethedilir. Biz kadınlarımıza kendimizi en doğru şekilde anlatır, onların gönlünü kazanırsak diğer aile fertlerini zaten saflarımıza çekmiş oluruz. Önümüzde 2023 seçimleri var. Hayati öneme sahip dönüm noktası olan 2023'ü karşımızdakiler de sabırsızlıkla bekliyor.

Salgın dönemindeki faaliyetleriniz, kongre dönemindeki gayretleriniz ile AK Parti'nin bir hayat okulu olduğunu gösterdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.

Kadınlarımıza yönelik hizmetlerimizin temelinde hep aile yer almıştır. Batı'da ailenin çöküşü, kadının metalaştırılması ile başlamıştır. Aynı oyunu bizim üzerimizde de oynamaya çalışıyorlar. Ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor. Biz kadınlarımızın aile içindeki görevlerini de siyaset ile, iş ile uğraşırken yürütebileceğine yürekten inanıyoruz. Bazıları bunları birbirinin alternatifi gibi göstermenin gayreti içinde. Bunlar Türk kadınını tanımıyor.

Gençlerimize en az 3, mümkünse daha fazla çocuk tavsiyesinde bulunuyoruz. Bazıları mesajımızın içini boşaltmaya çalışıyor. 2020 nüfus istatistiklerimiz yayınlandı. Nüfus 84 milyona dayanmakla birlikte, nüfus artış hızımızın yarı yarıya düştüğünü gördük. Bu gidişle nüfusumuz azalmaya dahi başlayabilir. Nüfus avantajımızı sürdürmenin yolu aileye sahip çıkmaktan geçiyor.

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