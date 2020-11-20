Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugün atacağımız tohumları, yarın meyvelerini toplayabilmek için elimizdeki tüm imkanları kullanmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Salgın konusunda gereken her şeyi yapıyor, bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda atılması gereken adımları atıyoruz. Salgının ikinci dalgasının dünyayı kasıp kavurduğu dönemde nispeten daha iyiyiz. Tüm imkanları seferber ederek üretimi, ihracatı ayakta tutuyoruz. Bu anlayış ile işçilerimizden yardıma muhtaç vatandaşlarımıza kadar her kesime el uzattık.

"Demokrasi ve özgürlüklerimizin çıtasını yükseltecek hazırlıklar içindeyiz"

Hem salgın sorunlarını hem ekonomik sıkıntıları hep birlikte işbirliği ve dayanışma ile aşarak hedeflerimize ulaşabiliriz. Hepimize görevler düşüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Merkez Bankamız, diğer kamu kurumlarımız, özel sektörümüz bundan sonra daha güçlü şekilde birlikte çalışacak. Demokrasi ve özgürlüklerimizin çıtasını yükseltecek hazırlıklar içindeyiz. 18 yıl boyunca bu ülkede yapılan her reformun altında bizim imzamız var. Anayasamızı demokrat ve özgürlükçü bir anlayış ile defalarca değiştirdik. Yeni anayasa ile kolları sıvadık ancak CHP'nin oyunbozanlığı sebebiyle netice alamadık. Karanlık mahfillerle başka gayretler içine girdikleri ortaya çıktı.

Yargı reformu: Meclis'e en kısa sürede getireceğiz

Yeni reformlar için hazırlıklar yapıyoruz. Yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız. Yeni yargı paketleri ile ilgili hazırlıklar sürüyor, kısa sürede Meclis'e getireceğiz.

Faiz kararı yorumu

Şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum. Faizlerin aşağı inmesini temin etmek hedefimizdir. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir, bunu böyle bilin. Faiz her şeyden önce paradan para kazanmak sureti ile insanları sömürmektedir. Yeni ekonomi yönetimimiz ile birlikte tüm dikkatimizi buraya yöneltip ülkemizi bu kronik sancıdan kurtaracağız.

Yurt dışındaki tasarruflarımızı mutlaka ülkemize getirmeliyiz. Varlık barışı konusunda gerek yurt dışı gerek yurt içi yastık altı netiniz varsa bunları sorguya tabi olmadan kayıt altına almamız ülkemiz için yeni bir ufuk sağlayacaktır.

Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız.