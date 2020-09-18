Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Doğu Akdeniz'deki Yunanistan'ın provokasyonları devam ederken Fransa'dan peş peşe açıklamalar geldi. ABD ile tatbikat yapan Yunanistan'ın adalara asker çıkarma konusu da gündeme geldi.

Başkan Erdoğan'ın tatbikata ve Fransa'dan gelen açıklamalara vereceği cevaplar merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin Cuma Namazı çıkışı açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, Libya'daki gelişmelere de değindi.

Erdoğan koronavirüsteki vaka sayılarının artışına vurgu yaptı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Dikkat edilen illerde vaka sayılarının düştüğünü gördük. Biz biraz gevşetince bu defa da başta Ankara, İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük.

Erdoğan, koronavirüs yasaklarının yolda olduğunun işaretini verdi. 'Sokağa çıkma yasakları geri mi geliyor' dedirten açıklamada Erdoğan:

Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız. O yüzden Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı tedbirleri artırmak durumunda. Gerek toplu taşım gerek düğün nikah salonu gibi yerlerdeki yaklaşımlarımız daha kararlı hale getirdik.

Cuma namazı çıkışında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Vaka sayıları artında şimdi işi sıkmak durumundayız." dedi.

TÜBİTAK başta olmak üzere, aşı çalışmalarının sıkı şekilde devam ettiğini belirte Erdoğan, Bunun yanında özel sektör, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız ile bu çalışmalara devam ediyorlar. Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz.

Libya konusunu değerlendiren ve Sarrac'ın istifasına yönelik konuşan Başkan Erdoğan:

Bu tür bir haber alma bizler için üzücü olmuştur. sayın Sarrac'ı bir yerde adeta darbeci Hafter'in bu adeta işgalinden kurtulma durumuna geldiler. Şimdiyse darbeci Hafter her geçen gün kayba doğru gidiyor. eninde sonunda darbeci Hafter kaybedecek bunu görüyoruz.

Fakat sayın Sarrac'ın bu aldığımız haberleri... Bizler de kendilerine bazı haberler ulaştırdık. Bu hafta içinde heyetlerimizin bazı görüşmeleri olabilir.

Miçotakis açıklaması

Provakasyonları arttıran Yunanistan ile ilgili gelişmelere de değinen Erdoğan, 'Bizim Miçotakis ile görüşme yapma konusunda bir sıkıntımız yok. Neyi göreceğiz asıl olan budur. Yaptıklarını bir dayatma olarak yapmaya kalkarlarsa bunu bir anlamı yok' dedi.

'Biz Oruç Reis'i bakım için limana çektiysek bunun bir anlamı var' diyen Erdoğan, 'ama Oruç Reisi'in limana çekilmesi bizim sismik araştırmalarımızın bitmesi anlamına gelmez. Tamir-bakım bitince aynen çalışmalarına devam edecektir. Biz görüşürüz. Bizim bu konuda kaçma gibi durum yok. Ama Yunanistan Cumhurbaşkanı Ada'ya gelip neyin gövde gösterisini yapacaksa... Biz çok daha büyüğünü yaparız'

Mısır ile soruya Erdoğan, 'istihbarat noktasında görüşmeler her an yapılabilir.' dedi.