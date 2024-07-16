  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Atilla Yeşilada'dan ters köşe! Dolar tahminini bir anda değiştirdi: 13 lira birden değişir

'Petrol yok' diye beton dökülen kuyuların olduğu şehirde 130 tonluk petrol gelişmesi! İnanılmaz gelişme

İsrail kuklası Trump’ın başkan yardımcısına bakın!

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar: Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya patladı

2024-YKS sonuçları açıklandı

Türkiye'yi vuracaklarını söylüyorlardı! Şimdi asker bulamıyorlar: İstifalar arttı, herkes emekli oluyor

Başkan Erdoğan'dan flaş FETÖ açıklaması! Modern zaman haşhaşilerini affetmeyeceğiz

16 Temmuz 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Hain darbe girişiminde 7 kurşunla yaralanan Tümgeneral Alâ: Bu vücudu feda etmeye hazırım

Hulusi Akar'dan şoke eden 3. Dünya savaşı açıklaması
Eğitim Başkan Erdoğan'dan öğrencilere YKS mesajı
Eğitim

Başkan Erdoğan'dan öğrencilere YKS mesajı

Yeniakit Publisher
2024-07-16 11:56:00 -
Başkan Erdoğan'dan öğrencilere YKS mesajı

2024 YKS sonuçları bu sabah açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan "2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim-öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum" mesajını paylaştı.

2024 YKS sonuçları bu sabah açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim-öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.

Bakan Tunç'tan YKS açıklaması! "Soruşturma başlatılmıştır"
Bakan Tunç'tan YKS açıklaması! "Soruşturma başlatılmıştır"

Gündem

Bakan Tunç'tan YKS açıklaması! "Soruşturma başlatılmıştır"


ÖNE ÇIKAN VİDEO

YKS'de aklıl almaz kopya yöntemi! Soruları ChatGPT'ye çözdürürken enselendi
YKS'de aklıl almaz kopya yöntemi! Soruları ChatGPT'ye çözdürürken enselendi

Gündem

YKS'de aklıl almaz kopya yöntemi! Soruları ChatGPT'ye çözdürürken enselendi

2024-YKS sonuçları açıklandı
2024-YKS sonuçları açıklandı

Eğitim

2024-YKS sonuçları açıklandı

YKS'de iptal edilen soru var mı? YKS soru iptal edildi mi?
YKS'de iptal edilen soru var mı? YKS soru iptal edildi mi?

Gündem

YKS'de iptal edilen soru var mı? YKS soru iptal edildi mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23