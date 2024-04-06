Başkan Erdoğan'dan o ülkeye vize muafiyeti
Cumhurbaşkanı Kararına göre, Tacikistan’ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları seyahatlerinde uygulanan vize muafiyeti kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre Tacikistan’ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları seyahatlerinde uygulanan vize muafiyetinin kaldırıldı.
Mevzubahis karar 6458 sayılı Yabacılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 18 maddesi gereğince alındı.
Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.