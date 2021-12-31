Başkan Erdoğan’dan o isme sert tepki: Artık bitti! Rastgele gidemeyeceksin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun MEB'e gitmesine tepki göstererek, "Kaos çıkarmak istiyor" dedi. Erdoğan, "Bundan sonra devletin kurumlarına böyle rastgele gidemeyeceksin. Bitti artık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MEB'e gitmesine tepki gösterdi. "Eşkıyavari baskınlardaki amacı kaos çıkarmaktır" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Kamu görevlilerini tehdit etmeyi, kamu kurumlarını basmayı, bir çeşit siyasi eşkıyalık yapmayı iyice alışkanlık haline getirdi. Önce Merkez Bankasından randevu istedi, randevu verildi. Kendisi brife edildi. Çıktı, yalan yanlış birçok şeyleri anlattı. Dürüst değil, kalibresi bozuk, cins, cibilliyet bozuk. TÜİK'ten randevu istedi, vermedi. Ne dedi? Siz imtihanı kaybettiniz. Niye? Merkez Bankası'na gittiniz, orada içeride başka dışarıda başka hareket ettiniz. TÜİK sır kurumdur, burada da aynı şekilde hareket edersiniz. Talebinizi iletin, biz size cevap veririz dediler. Geldiler TÜİK önünde gösteri yaptılar. Helalleşme ve benzeri söylemlerle kendini demokrat göstermeye çalışırsa çalışsın, başında bulunduğu partinin genlerindeki faşistlik bir noktada böyle hortluyor. Kamu kurumlarına emrivaki ile gittiği için kapıda kalıyor. Emrivaki ile gittiği için kapıda kalıyor. Son örneğini Milli Eğitim Bakanlığı'nda yaşadık. Bay Kemal devletin kurumlarını yozlaştırmak asla mümkün değildir. Bundan sonra devletin kurumlarına böyle rastgele gidemeyeceksin. Bitti artık."