  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Başkan Erdoğan’dan o isme sert tepki: Artık bitti! Rastgele gidemeyeceksin
Siyaset

Başkan Erdoğan’dan o isme sert tepki: Artık bitti! Rastgele gidemeyeceksin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmesine sert çıkarak, "Bundan sonra devletin kurumlarına böyle rastgele gidemeyeceksin. Bitti artık" ifadelerini kıllandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 12:29:00 -
Başkan Erdoğan’dan o isme sert tepki: Artık bitti! Rastgele gidemeyeceksin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun MEB'e gitmesine tepki göstererek, "Kaos çıkarmak istiyor" dedi. Erdoğan, "Bundan sonra devletin kurumlarına böyle rastgele gidemeyeceksin. Bitti artık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MEB'e gitmesine tepki gösterdi. "Eşkıyavari baskınlardaki amacı kaos çıkarmaktır" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Kamu görevlilerini tehdit etmeyi, kamu kurumlarını basmayı, bir çeşit siyasi eşkıyalık yapmayı iyice alışkanlık haline getirdi. Önce Merkez Bankasından randevu istedi, randevu verildi. Kendisi brife edildi. Çıktı, yalan yanlış birçok şeyleri anlattı. Dürüst değil, kalibresi bozuk, cins, cibilliyet bozuk. TÜİK'ten randevu istedi, vermedi. Ne dedi? Siz imtihanı kaybettiniz. Niye? Merkez Bankası'na gittiniz, orada içeride başka dışarıda başka hareket ettiniz. TÜİK sır kurumdur, burada da aynı şekilde hareket edersiniz. Talebinizi iletin, biz size cevap veririz dediler. Geldiler TÜİK önünde gösteri yaptılar. Helalleşme ve benzeri söylemlerle kendini demokrat göstermeye çalışırsa çalışsın, başında bulunduğu partinin genlerindeki faşistlik bir noktada böyle hortluyor. Kamu kurumlarına emrivaki ile gittiği için kapıda kalıyor. Emrivaki ile gittiği için kapıda kalıyor. Son örneğini Milli Eğitim Bakanlığı'nda yaşadık. Bay Kemal devletin kurumlarını yozlaştırmak asla mümkün değildir. Bundan sonra devletin kurumlarına böyle rastgele gidemeyeceksin. Bitti artık."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

meleknur

ÇAT KAPI GİTMEK TE NEDİR? ARTIK İNSANLAR BİLE BABALARININ EVİNE GİDERKEN BİLGİLERİ DAHİLİNDE GİDİYOR. SEÇİLMİŞLERDE NEYİ NEZAMAN YAPMALIRI GEREKENİ DAHA İYİ BİLMELİLER. HİÇ KİMSEDE MİLLETİ KAOSA SÜRÜKLEYECEK DAVRANIŞ İÇİNDE OLMAMALILAR
  • Yanıtla

Kocasolak

Başkanım tamamen haklısın, bunda şüphe yok. Bu adam çapsız chpkk teröristlere açıktan destek veriyor, bunlar da biliniyor. Ancak ne olursa olsun bay Kemal sözü size sempati getirmiyor, aksine antipati oluşuyor. Gençlik o çapsızı bize bırak, sen onun seviyesine inmek şöyle dursun göz ucuyla bile bakma. Biz o çapsıza haddini bildiririz.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay