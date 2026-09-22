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Gündem Başkan Erdoğan'dan New York'ta diplomasi trafiği! Japonya Başbakanı Sanae ile kritik görüşme!
Gündem

Başkan Erdoğan'dan New York'ta diplomasi trafiği! Japonya Başbakanı Sanae ile kritik görüşme!

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Başkan Erdoğan'dan New York'ta diplomasi trafiği! Japonya Başbakanı Sanae ile kritik görüşme!

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki tarihi hitabının ardından dünya liderleriyle yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'yi kabul etti.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 81. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitabının ardından ikili temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Erdoğan, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile görüştü.

BM Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

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