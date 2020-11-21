Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Yatırımcıyı yüksek faize ezdirmeyiz!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOBB Ekonomi Şûrası Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Faiz uyarısı yapan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Yüksek faiz sebebiyle üretimin, ticaretin, istihdamın temsilcisi olarak sizler sahada yaşananların tercümanı olarak karar vericilere yol gösteriyorsunuz. Zira yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? Sizler bu işin içindesiniz. İstihdam üretebilir misiniz? Mümkün değil. Üretim yapabilir misiniz? Mümkün değil. İhracata yönelik adım atabilir miyiz? O da mümkün değil. Bizim bu noktada dikkatli olmamız lazım ve yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor.



“Beni faiz batırdı”



“Bunun için ekonomiyle ilgili her konuda onların temsilcileriyle olan konularda istişareye önem veriyoruz. Sizlerle oluşturduğumuz ortak akıldan faydalanıyoruz, çözüm yolları geliştiriyoruz. 18 yıldır büyük mesafe katledilen demokrasi yolunda 165 oda ve borsamız lokomotif vazifesi gördü. Ben birçok sanayici ve işadamlarımızla konuştuğumuz nasıl battığını anlatırken şunu derlerdi: ‘Beni faiz batırdı, bitirdi, şu kadar faiz ödüyorum’ derdi. İnşallah biz bunları da tersine çevireceğiz. Sizlerin azmiyle önümüze çıkarılan engelleri aşarak hedeflerimize yürüyeceğiz. Yüksek faizden arındırılmış, istihdamdan finansmana çok sayıda destek paketini hayata geçirdik. En büyük kredi paketleri, istihdam teşvikleri bu dönemde başlatıldı. Onlarca sektörde vergi ve primleri erteledik. Uzun vadeli yapılandırma yaptık.”



Babayiğitler burada



Haksız eleştirilere de değinen Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: “Kendisine ait doğru yanlış hiçbir projesi olmayan, senaryoların tetikçiliğini yapmak dışında işi olmayanların ekonomi hakkında ahkam kesmesi gülünçtür. Azıcık samimiyet görsek konuşuruz. Milletimize saygımızdan dolayı proje siyasetlerle, yalanları iftiraları önlerine koyulsa da yüzleri kızarmayanlarla işimiz olmaz. Bizim muhatabımız milletimizdir. Her husus gibi ekonomi, sanayi, ticaret gönül işidir. Biz kendisi de esnaflıktan gelen bir siyasetçi olarak esnafımızla, sanatkarımızla bir arada olduk. TOBB Genel Kurulları ve şuralarına katılmaya önem verdik. Yerli otomobil için babayiğit arandığında sizler talip oldunuz.”



Şahlanış dönemi



Ekonomiye odaklandıklarının altını çizen Erdoğan, şunları aktardı: “İstihdam ve ihracata odaklanmamız gerekiyor. El birliğiyle bu dönemi geride bırakıp güçlü Türkiye dönemine ulaşacağız. Gayretinizi artırmanızı azminizi güçlendirmenizi istiyorum. Piyasa ekonomisi anlayışıyla şeffaf ve öngörülebilir politikalarla ülkemizi kalkındırdık. Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesi bizle oldu. Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 950 milyar dolara ihracatımızı 36 milyar dolardan 152 milyar dolara çıkardık. Kişi başına düşen milli gelirimizi 12 bin 500 dolara kadar yükselttik. Ülkemize gelen doğrudan yatırımlar 138 milyar doları buldu. Enflasyon oranını yüzde 4’lere indirmiş, faizleri en düşük seviyelere indirmiştik. İçeride ve dışarıda büyük saldırı dalgasıyla karşılaştık. İstiklal ve İstikbal mücadelemize yoğunlaşırken Türkiye’yi yüzlerce projeyle donattık. Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor.



Tek haneli enflasyon



“Yerli ve uluslararası yatırımcılar için şartları sağlamaya devam edeceğiz. Olumlu ayrışmayı göreceğiz. Eylül ayına ilişkin öncü verilerle üçüncü çeyreği güçlü bir büyüme ile kapatacağımız artık kesinleşmiş oldu. Sanayi üretimimiz artarak en önemli başarıya imza attı. İnşallah hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi eylül ayında yüzde 26,2 arttı. Tabii bunlarla beraber salgının yol attığı kimi zorluklara rağmen devam etse de pozitif kapatacağımıza yılı inanıyorum. Enflasyonla mücadele de en önemli önceliğimizdir. Tek haneli enflasyona ulaşmak hedefimizdir. Önümüzdeki sorunları çözeceğiz. Elbette salgının yol açtığı sıkıntıların farkındayız. Sıkıntıları azaltmanın gayreti içindeyiz. Bugünleri inşallah önümüzdeki yıl acı bir tebessümle yad edeceğiz. Bugünkü bölgesel ve küresel liderlik seviyesine sizlerle getirdik.”



CHP’nin Kıbrıs derdi yok



CHP’yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerin şöyle tamamladı: “Aramızda gönülden gönüle kurulan bir köprü var. Biz buralara gökten zembille inmedik. Hayatın merdivenlerini teker teker tırmanarak zorlukları tecrübe ederek geldik. Ömrü boyunca devletten aldığı aldığı maaş dışında iş, istihdam tecrübesi olmayanların kürsülerden esip gürlemeleri teneke tıngırtısının ötesinde bir anlama sahip değildir. Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu Maraş’ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen orada Türkiye Cumhurbaşkanı’nın başkanlığının verdiği görüntünün diplomatik mesajını anlamamış birine ekonomiyi izah etmek mümkün değildir. KKTC Cumhurbaşkanı davet ediyor. Kabul etmiyorlar. Yine beni eleştirmeye kalkıyorlar. Bununla sana ekmek çıkmaz. Senin Kuzey Kıbrıs aşkın var mı? Kapalı Maraş’ı açmak tezini savunmak var mı yok... Aynı şeyleri Suriye, Libya, Azerbaycan’da yapmadı mı?”