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Siyaset Başkan Erdoğan'dan Mustafa Destici'ye başsağlığı mesajı
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Mustafa Destici'ye başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan, babasını kaybeden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 21:08:00 -
Başkan Erdoğan'dan Mustafa Destici'ye başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, babası vefat eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin vefat eden kıymetli babası Ali İhsan Destici'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; Mustafa Bey'e, ailesine ve merhumun tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

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