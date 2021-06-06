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Gündem Başkan Erdoğan'dan müjdeli haber
Gündem

Başkan Erdoğan'dan müjdeli haber

Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 16:57:00 - 2021-06-06 17:00:52
Başkan Erdoğan'dan müjdeli haber

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda müjdeli haberi verdi. Erdoğan yaptığı paylaşımda terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve sözde Mahmur genel sorumlusunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı’mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi. Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma Milletim adına teşekkür ediyorum. Hain ve bölücü örgütün Mahmur’u terörün “kuluçka merkezi” olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

AGR

Keşke şu hayat pahalılığını azaltacak müjdeler verse sayın başkan.
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mehmet ş candan

rabbim seni başımızdan eksik etmesin inşaallah amin baş komutan
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