Başkan Erdoğan'dan müjdeli haber

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda müjdeli haberi verdi. Erdoğan yaptığı paylaşımda terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve sözde Mahmur genel sorumlusunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı’mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi. Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma Milletim adına teşekkür ediyorum. Hain ve bölücü örgütün Mahmur’u terörün “kuluçka merkezi” olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.