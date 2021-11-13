Başkan Erdoğan'dan muhalefete "Kanal İstanbul" cevabı: Ne kadar cahil olduklarının ifadesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Yap İşlet Devret modeliyle inşa edilen bu köprü ile Türkiye yeni bir sıçramayı gerçekleştirmiş oluyor" dedi.

Erdoğan ayrıca muhalefetin Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit etmesini "cehalet" olarak nitelendirdi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ülkemizin en çok nüfusunu barındıran en büyük ticaret hacmine sahip sanayi bölgelerine kuşan Marmara Otoyol ringi kritik projelerimiz arasında yer almaktadır. Bu köprü ile bu projenin en zor ve prestijli bölümlerinden birini daha tamamlamış oluyoruz.

Otoyol ve köprü projesinin inşasında 670’i mühendis 5 binin üzerinde kişi ve 740 iş makinesi çalışmış 106 alt yüklenici görev yapmıştır. Bu köprü büyük ve güçlü Türkiye hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın ispatıdır.

Önümüzdeki yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin yıl dönümünde köprümüzü hizmete açacağız. Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesiyle Çanakkale Boğazı geçiş trafiği hiçbir engele takılmadan yapılacak bir seyahatle 6 dakikaya inecektir.

Yeni bir döneme giriyoruz

Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirmiş oluyor.

Artık 3 kıtadaki tüm kara, deniz, demir, hava yollarının ülkemizden ve elbette boğazlarımızdan geçmeye başladığı bir döneme giriyoruz

Yap İşlet Devret modeliyle inşa edilen bu köprü ile Türkiye yeni bir sıçramayı gerçekleştirmiş oluyor. Ülkemizin bu otoyoldan ve köprüden geçerek seri bir şekilde menzillerine yol alacak araçların işletme ve vakit gelirlerinden elde edecekleri büyük kazancı söylemeye gerek duymuyorum. Böyle bir projeyi lojistik krizlerinin yaşandığı bir önemde hayata geçirmemiz önemlidir. Otoyollarımız, bölünmüş yollarımız köprülerimiz ve tünellerimizle kara yollarımızın standartlarını yükselttik. İstanbul havalimanı başta olmak üzere 56 havalimanımız ile havalimanlarımızı yaygınlaştırdık geliştirdik. İnşallah Kanal İstanbul ile deniz yolu alanında devam niteliğinde bir atılımı hayata geçireceğiz.

İhanet içinde olduklarının göstergesidir

Kanal İstanbul ile devrim niteliğinde bir adımı daha hayata geçireceğiz. Ana muhalefetin, muhalefetin özellikle dünyaya seslenerek büyükelçileri toplayarak 'Sakın kanal İstanbul'a girmeyin, girenler paralarını alamazlar... Bu ülkeye büyük bir ihanet içindeler. Sevgili milletim devlette devamlılık esastır. Zaten bunlar iktidar olamayacaklar. Dünyayı bu şekilde tehdit etmek, bunların bir defa devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarının en güzel ifadesidir. Bunların şu anda başkanlıklarını elinde bulundukları belediyelerde ne yapıyorlar bakın.

Sağlık alanındaki yatırımlarımızın karşılığını nasıl salgın dönemde aldıysak inşallah ulaşımdaki yatırımlarımızın karşılığını da artan yatırımla, üretimle, ihracatla göreceğiz. Birileri Türkiye söz konu olduğunu da çifte standartta sınır tanımıyor olsa da biz tüm bu engelleri aşacak güce ve kararlılığa sahibiz. Belki biraz fazla enerji sarfedeceğiz belki biraz canımız sıkılacak ama emin olun hedeflerimize ulaşacağız.

Bu köprünün planlanmasında emeği geçen bakanlıklarımızı, aracı kurumlarımızı tebrik ediyorum. Rabbim nice böyle dev eserler kazandırmayı nasip etsin diyorum. Sizlere sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.