Başkan Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik: Gözlerim yaşlı izledim
Başkan Erdoğan, Tokyo 2020'de altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli okçu Mete Gazoz'u tebrik etti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen milli okçu Mete Gazoz, altın madalya kazandı.
Mete Gazoz'un tarihi başarısı sonrası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli okçuyu telefonla arayarak tebrik etti.
Erdoğan, "Okçu bir milletin okçu bir torunu olarak tarih yazdın. Gözlerim yaşlı olarak o son okunu izledim. İnşallah Türkiye'de Külliye'de seninle beraber bu mutluluğu milletimizle birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.
Mete Gazoz da Erdoğan'a güzel dilekleri için teşekkürlerini iletti.