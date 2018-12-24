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Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!

AK Parti'nin Ankara'daki seçim çalışmalarına telefonla bağlanan Başkan Erdoğan, Melih Gökçek hakkında konuştu.

24 Aralık 2018 Pazartesi 12:10
Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!

AK Parti'nin Ankara'daki seçim çalışmaları sırasında telefonla bağlanıp gençlere seslenen Erdoğan, Melih Gökçek hakkında da konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Özhaseki, toplantıda gençlerin yoğun isteği üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.

"Çok gayret etmemiz lazım"

Telefon bağlantısıyla salonda bulunan gençlere seslenen Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne dikkat çekerek, "2 bin kadar genç bir araya geldiğinizi öğrendim. Ankara'ya 2 bin kadar genç yakışmaz. Ankara Kapalı Spor Salonu'nu hıncahınç doldurmanız lazım. Bundan sonraki toplantıyı Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapmalıyız. Mehmet Özhaseki, Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız. Kayseri'de 5 dönem büyükşehir belediye başkanlığı yapmış olan bir adayla Ankara'da seçime gidiyoruz. Kayseri'deki 5 dönem büyükşehir belediye başkanlığından sonra Kayseri'yi çok ciddi bir değişime, dönüşüme kavuşturan bu deneyimli, tecrübeli arkadaşımıza, Ankara'ya Mehmet Bey yakışır dedik. Ben inanıyorum ki, 31 Mart akşamı Ankara kendisine yakışır neticeyi ortaya koyacaktır. Bu deneyimlerini Ankara'da her yönüyle ortaya koyacak olan bir belediye başkanına zaten Ankara'nın ihtiyacı vardır. Bu konuyla ilgili çok çalışmamız lazım, çok gayret etmemiz lazım." dedi.

Gençlere Melih Gökçek mesajı

Konuşmasına eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili devam eden Erdoğan, "Ankara'yı çok daha faklı bir konuma getirmemiz lazım. Ankara özellikle 1994'ten itibaren Gökçek ile birlikte bir süreci yaşadı. O değişim, dönüşüm süreçleriyle birlikte sürekli güzelleşen, dönüşen bu Ankaramızı bundan sonra da aynı şekilde devam ettirmemiz lazım. Bunun için siz gençlere çok ciddi ihtiyacımız var" diye konuştu.

Özhaseki: 100'den fazla projemiz var

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ise, 25 kişilik bir ekiple bir aydır çalıştıklarını ve projeler hazırladıklarını belirterek, bu projeleri Ocak ayından itibaren açıklayacaklarını söyledi. Hazırlanan projelerin herkesin hoşuna gideceğini kaydeden Özhaseki, "Bunlar, 'evet biz de bunu bekliyorduk' diyeceğiniz projeler olacak. Sonra da bunları gerçekleştireceğiz. Bunların içerisinde stat var. 11 başlıkta yüzden fazla proje var. Bunların hepsi ayakları yere basan, insanların beklediği projelerdir. Bizim de seçimler boyunca yapacağımız bir işimiz var. Bana, 'Seçimler boyunca sizin tavrınız nasıl olacak, taktiğiniz ne olacak?' diye soruyorlar. Taktiğimiz çok basit; dürüstlük, şeffaflık, açıklık olacak ve doğruları söyleyeceğiz. Kimselerle uğraşmayacağız. Ana muhalefetin yaptığı gibi yalan hiç söylemeyeceğiz. Onların yaptığı gibi kimseye iftira atmayacağız. Adaylığımın ilk açıklandığı günden itibaren ayakları tutuştu, yalanları uydurmaya başladılar. Ana muhalefetin yaptığı yalanlar karşısında şehvetliyim. Zamanında belediye başkanlığı dönemimde de yapmışlardı. O iftiraların hepsi karşısında davalar bittiği gibi tazminat davaları açtık. Kılıçdaroğlu dahil çevresinden çok para aldık. Şimdi yakında yeniden paralar gelecek. O gelen paralarla hep beraber Ankara döneri yeriz. Bunlar yalan söylemeye, iftira atmaya devam etsinler, biz işimize bakacağız" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 12:10
  1. Kayseri
  2. Ankara
  3. Melih Gökçek
  4. Mehmet Özhaseki

YORUM YAZ

  • sukrusukru15 dk önce
    Keşke her dönem ayrı bir ilde başkanlık yapsaydınız.Millette bu müfterilerin parasıyla kayseri sucuğu gibi adana kebap,bursa iskender,konya etli ekmek,afyon kaymak,urfa çiğköfte,gaziantep baklava yeseydi.

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