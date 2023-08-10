  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Norveç basınından dikkat çeken Başkan Erdoğan analizi: Herkes onun kapısını çalıyor

Akşener’e 15 vekil diyeti hatırlatıldı! CHP olmasaydı İYİ Parti olmazdı

4 yıldır tek adım yok! Su sorununu bitirecek projeye Ekrem engeli

Gözü yemedi... Taksicilerden 'geri vites'

Sözde çevreci CHP’nin gerçek yüzü: En büyük ağaç ve doğa katliamını kendileri yaptılar!

Ukrayna pes etmek üzere! Batılı müttefiklerine, 'Olmuyor' mesajı verdi

Kurtlar Vadisi’nde gözlerden kaçan detay Fetö terör örgütünü o zamanlar deşifre etmiş! İşte o görüntüler…

GSS Prim Borcu olanlar dikkat! Hemen e-devlet’ten kontrol edin

ABD'de yayın yapan Ermeni gazeteden skandal çağrı: Baskıya devam

İstanbul için 'kaçış' planı! Olası depremde iki ilçe hattından çıkış mümkün değil
Spor Başkan Erdoğan'dan kulüplere çağrı! Hayırda yarış bu: Tribünlerden paralar geliyor…
Spor

Başkan Erdoğan'dan kulüplere çağrı! Hayırda yarış bu: Tribünlerden paralar geliyor…

Yeniakit Publisher
2023-08-10 16:34:00 -
Başkan Erdoğan'dan kulüplere çağrı! Hayırda yarış bu: Tribünlerden paralar geliyor…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'ne bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ı tebrik eden Başkan Erdoğan, diğer kulüplere de konut yapımı konusunda çağrıda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'ne bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ı tebrik eden Başkan Erdoğan, diğer kulüplere de konut yapımı konusunda çağrıda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Galatasaray’a tebrik! Diğer kulüplere de çağrı yaptı
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin yaraları sarılıyor. Bu kapsamda hem kentsel dönüşüm hem de afet konutları yapım süreçleri devam ediyor.

Bugün Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni düzenlendi. Programa Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen programa depremzedeler için 250 konutluk yardım yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katıldı.

"HAYIRDA YARIŞ"

Başkan Erdoğan, Özbek'i bu konuda tebrik ederken diğer kulüplere de çağrıda bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başkan Erdoğan şöyle konuştu:

Galatasaray Kulübü'nü bu ilk 250 konut adımı için tebrik ediyorum. Tabi Kayseri'yi bir tarafa koymak olmaz. Kayseri bakalım kaç konutla bu işe katılacak? Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe... Onları da bekliyoruz. Hayırda yarış bu. Başka bir şey değil. Bu kadar tribünlerden paralar geliyor. Öyle ise bunların bir kısmını ne yapalım? Buralara aktaralım. Kazalardan belalardan kurtulmak için bu bire bir ilaç...

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23