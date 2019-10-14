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Başkan Erdoğan'dan kritik mesajlar! Barış Pınarı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'da Türk İş Konseyi Toplantısı'nda konuştu. Avrupa ve Arap Birliği'ne net mesajlar veren Erdoğan, operasyonun bilançosunu açıkladı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 16:14
Başkan Erdoğan'dan kritik mesajlar! Barış Pınarı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı

Başkan Erdoğan, Türk İş Konseyi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sınırların, mesafelerin anlamını yitirdiği bir dönemde yaşıyoruz. Bölgesel iş birliğinin önemi giderek artıyor. Amacımız ve arzumuz tek bir soydaşımızın dışarda kalmadığı, güçlü ve kapsayıcı bir yapıyı tesis etmektir.

300 milyonluk Türk dünyası

300 milyonluk Türk dünyası içinde barındırdığı potansiyeli ancak böyle hayata geçirebilir. 15-20 sene öncesine göre büyük bir mesafe aldık. İş dünyasının da bu süreç içerisinde olması gerekmektedir.

Bir milletin iki diasporası olmaz. Kazak, Özbek, Türkmen, Çeçen tüm kardeşlerimize Türk diasporasının doğal üyesi olarak bakıyoruz.

3 bin 500 DAEŞ'liyi temizledik

Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın yan unsurları durumdaki PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlemek ve gerçek sahiplerine teslim etmek istiyoruz. El Bab'da yaptık. DEAŞ'tan temizledik. 3 bin 500 DEAŞ'lıyı temizledik. Cerablus'ta şimdi türkler mi var, gerçek sahipleri var. Avrupa, Arap Ligi bunları görmüyor mu? Bu Arap Ligi Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranlar değil mi? Şimdi bu operasyon nedeniyle Suriye'yi yeniden Arap Ligi'ne almayı planlıyor.

"Vazgeçmeyeceğiz"

Türkiye NATO'nun üyesi mi? AB'nin hemen hemen tamamı NATO üyesi mi, üyesi. Ne zamandan beri NATO üyelerine karşı terör örgütlerini savunur hale geldiler. Yoksa bu terör örgütlerini NATO'ya üye yaptınız da benim mi haberim olmadı? Bu iki yüzlülük neyle izah edilebilir. PKK'nın yan kolları birlikte hareket ediyorlar. DEAŞ'lıların çıkarıldığı hapishanede terörist başının fotoğrafları var, işte ıspat. Onun için biz bu attığımız adımdan vazgeçmeyeceğiz. Ne derseniz deyin.

Biz Suriye Milli Ordusu ile oradayız. Şu anda yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda bütün kardeşlerimiz, Mehmetçiklerimiz bu mücadeleyi sürdürürken biz buradayız. Yarın yeniden bir araya geleceğiz. Terör örgütünün sözde siyasi tarafı var, onun haricinde hep beraberiz. Türkiye şu anda yek vücut. Terörü kaynağında yok etme irademizi sekteye uğratmadık.

Harekatımızın iki önemli amacı var. İlki Suriye'nin kuzeyindeki terör tehdidinin ortadan kaldırılması. Buradan bize tehdit var. 700'ü aşkın havan topu bizim ülkemize ilçelerimize atıldı. 18 şehidimiz var. Bunun yanında 200'e yakın yaralımız var. 9 aylık Muhammedimiz şehit oldu. Sivil öldürmüyordu hani bunlar? Bunlar her zaman sivil öldürdü. Sivil vatandaşlarımızı öldürmedikleri zaman mı var?"

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 16:14
  1. Ordu
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