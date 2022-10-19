Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin müşterek gayretler sonucu ulaştığı müstesna seviyeden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

FETÖ ile mücadele konusunda attığı samimi adımlar için Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’a teşekkür eden Erdoğan, tüm alanlarda olduğu gibi enerji sektöründeki, özellikle de doğalgaz konusundaki işbirliğini artırmak istediğini belirtti.