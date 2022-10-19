  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 19:49:38 - 2022-10-19 19:49:37
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin müşterek gayretler sonucu ulaştığı müstesna seviyeden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

FETÖ ile mücadele konusunda attığı samimi adımlar için Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’a teşekkür eden Erdoğan, tüm alanlarda olduğu gibi enerji sektöründeki, özellikle de doğalgaz konusundaki işbirliğini artırmak istediğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23