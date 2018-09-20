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Başkan Erdoğan'dan Kerbela mesajı

Başkan Erdoğan, Kerbela olayı ile ilgili bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi. "Kerbela olayı, Müslümanlara tefrika ve husumet değil muhabbet ve birliğin lazım olduğu gerçeğini her yıl bizlere bir kez daha hatırlatıyor."

20 Eylül 2018 Perşembe 18:41
Başkan Erdoğan'dan Kerbela mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kerbela olayı ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

10 Muharrem 61 tarihinde vuku bulan Kerbela hadisesi ve orada yaşanan katliam, üzerinden geçen 1379 yıla rağmen yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor.

Peygamber Efendimizin (S.A.V.) torunu Hazreti Hüseyin'in (R.A.) de şehid edildiği Kerbela olayı, Müslümanlara tefrika ve husumet değil, muhabbet ve birliğin lazım olduğu gerçeğini her yıl bizlere bir kez daha hatırlatıyor.

Cenab-ı Allah'tan gönüllerimizi Kerbela çölü olmaktan korumasını, İslam alemini birliğe, beraberliğe, uhuvvete ve kardeşliğe sevk etmesini niyaz ediyorum.

Hazreti Hüseyin (R.A.) ile Ehl-i Beyt'in tüm mensuplarını rahmetle yad ediyor, tutulan Muharrem oruçlarının ve ifa edilen ibadetlerin Hakk katında kabul olmasını diliyorum.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 18:41
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Kerbela

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