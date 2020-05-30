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Gündem

Başkan Erdoğan'dan 'kararlılık' mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 22:18:00 - 2020-05-30 22:59:15
Başkan Erdoğan'dan 'kararlılık' mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından terörle mücadele ile ilgili kararlılık mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan paylaşımında "Ülkemize yönelik terör tehdidi sona erene, son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadelemiz kesintisiz ve kararlı bir şekilde devam edecektir. Rabbim kahraman güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

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