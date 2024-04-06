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Gündem Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Yeniakit Publisher
2024-04-06 01:20:00 -
Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesi münasebetiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Leyle-i Kadir'ini tebrik ediyorum. Rabbimden bizleri daha nice ramazanlara, nice Kadir Gecelerine, nice bayramlara hayırla, sağlıkla, huzurla, esenlikle eriştirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mübarek olsun... Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde bunları unutmayın
Mübarek olsun... Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde bunları unutmayın

İSLAM

Mübarek olsun... Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde bunları unutmayın

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı

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