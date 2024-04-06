Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesi münasebetiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Leyle-i Kadir'ini tebrik ediyorum. Rabbimden bizleri daha nice ramazanlara, nice Kadir Gecelerine, nice bayramlara hayırla, sağlıkla, huzurla, esenlikle eriştirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.