  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Başkan Erdoğan'dan Halit Kıvanç için taziye mesajı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Halit Kıvanç için taziye mesajı

Halit Kıvanç için bir taziye mesajı yayımlayan Başkan Erdoğan, "Sayın Kıvanç'a, Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 23:43:00 -
Başkan Erdoğan'dan Halit Kıvanç için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Medyamızın duayenlerinden Sayın Halit Kıvanç'ın vefatını teessürle öğrendim. Sayın Kıvanç'a, Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23