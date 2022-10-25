Başkan Erdoğan'dan Halit Kıvanç için taziye mesajı
Halit Kıvanç için bir taziye mesajı yayımlayan Başkan Erdoğan, "Sayın Kıvanç'a, Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Medyamızın duayenlerinden Sayın Halit Kıvanç'ın vefatını teessürle öğrendim. Sayın Kıvanç'a, Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.