Başkan Erdoğan'dan Güney Afrika'da 'terör' vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti temasları kapsamında Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği kançılarya binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, bunun Güney Afrika Cumhuriyeti'ne üçüncü ziyareti olduğunu bildirdi.

Daha önce 2005'te ve 2011'de Güney Afrika'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, ikili iş birliğinin geliştirilmesinin önemine değindi. Erdoğan, "Güney Afrikalı liderlerle gerek G-20 toplantılarında gerek Türkiye-Afrika ortaklık zirvelerinde gerekse diğer uluslararası toplantılarda bir araya geldik. İnşallah BRICS Zirvesi'nin ve burada yapacağımız temasların da ülkemizin geleceği açısından son derece önemli olduğuna inanıyorum." temennisinde bulundu.

Özellikle BRICS beşlisi ve katılımcı ülkelerle yoğun görüşmelerde bulunulacağını anımsatan Erdoğan, "Bu görüşmelerle birlikte bizler yarınların inşasını yapacağız. Bunu yapamazsak zaten bir araya gelişimizin de bir anlamı olmaz." dedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TAMAMI İNSANLIĞIN ORTAK DÜŞMANIDIR"

Erdoğan, tüm dünyayı tehdit eden terör konusuna da değinileceğini vurgulayarak, terörün Güney Afrika'nın en önemli sorunlarından olduğuna inandığını söyledi.

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her zaman ifade ettiğim gibi bizim nazarımızda terör örgütleri arasında hiçbir fark yoktur. Adı, söylemi, imajı ne olursa olsun terör örgütlerinin tamamı insanlığın ortak düşmanıdır. DEAŞ neyse FETÖ odur, PKK neyse Boko Haram, Eş-Şebab aynıdır.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Sayın Ramaphosa ile yapacağımız görüşmede inşallah bu konuları ayrıntılarına varıncaya kadar ele alacağız. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin, biliyorsunuz aktif düzenleyicisi konumunda olan, 251 vatandaşımızın katili olan FETÖ ile ilgili beklentilerimizi kendilerine dile getireceğim. Zira, FETÖ'nün dünyada en faal olduğu ülkelerden biri ne yazık ki Güney Afrika. Bunu kendileriyle görüşeceğim. Daha önce belgeleri vermiştim. Bu defa yeni gelişmeler ışığında, bunları da kendilerine vereceğim. Zira, 15 Temmuz'da bizim başımıza bela olan bu terör örgütü yarın Güney Afrika'nın da başına bela olabilir, bunu hatırlatacağım.

FETÖ'nün bu toprakları kirletmesi, burayı üs haline getirmesi, Güney Afrikalı dostlarımızın alicenaplığını kullanmasına izin vermeyeceğiz. Bu alçak terör örgütünün tıpkı 17-25 Aralık döneminde ülkemizde olduğu gibi bazı kripto unsurları üzerinden Güney Afrika'nın hukuk sistemini istismar etmesine rıza gösteremeyiz. Son dönemde burada yaşananlar, FETÖ ile mücadelenin sadece Türkiye için değil, diğer ülkelerin güvenliği için de önemini ortaya koymuştur. Bu örgüt bulunduğu her yerde zehrini sisteme zerk eden kirli, kalleş, mülevves bir yapıdır."

Türkiye'nin yurt içinde FETÖ'nün belini kırdığına dikkati çeken Erdoğan, "Yurt dışında da FETÖ'nün karanlık yüzünün ifşa etmiş, pek çok ülkenin örgüte karşı adım atmasını sağlamıştır." diye konuştu.

Güney Afrika'da da Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile benzer bir başarılı operasyonun gerçekleştirileceğine inandığını belirten Erdoğan, "Son FETÖ'cü terörist de hukuk önünde hesap verene kadar mücadelemizin süreceğini belirtmek istiyorum." vurgusunu yaptı.