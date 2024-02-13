Başkan Erdoğan'dan Dünya Hükümetler Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşuyor. Erdoğan, "Bölgemizde barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya giden yol, Filistin devletinin kuruluşundan geçiyor." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye bir başarı hikayesi yazıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz. Etrafı ateş çemberiyle kuşatılmış ülkemizin bugüne gelmesi kolay olmadı, her bir başarının arkasında çok büyük emek var.

Dünyamız bir alacakaranlık döneminden geçiyor. Rusya-Ukrayna savaşında elimizi taşın altına koyduk.

ERDOĞAN'DAN FİLİSTİN MESAJI

İsrail kalıcı barış istiyorsa, yayılmacı hayalleri peşinde koşmayı bırakmalı. Bölgemizde barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya giden yol bir Filistin devletinin kurulmasından geçiyor.

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İsrail kalıcı barış istiyorsa yayılmacı hayaller peşinde koşmayı bırakmalı, 1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti vücut bulmadan atılan her adım yarım kalacak.

1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti vücut bulmadan atılan her adım yarım kalacak.

Son dönemde Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansına yönelik dozu artan itibar suikastlerini esefle karşıladığımızı belirtmek isterim.