Tüm dünya merakla bekliyordu! Başkan Erdoğan operasyon kararını duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu sabah yaşadığımız Düzce Gölyaka merkezli 5,9 şiddetindeki depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Geniş bir alanda etkisini hissettiren depremde yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Deprem, çok sayıda binada hasara yol açmakla birlikte hamdolsun vahim bir yıkım ve kayıpla karşılaşmadık.

YusufeIi Barajı açıklaması

Yusufeli Barajı'na, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun altyapı sembolü olarak hoş geldin diyoruz. Bu abide eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor ve kendilerini tebrik ediyorum.

Yılda 5 milyar buradan dönüşüm var. 7 yılda bu gelirle kendini finanse edecek. 35 milyara bu barajımızı milli bütçeden gerçekleştirdik.

Bay Kemal, görüyorsun işte neyi nereden nasıl yaptığımızı öğren. Sonra kaynak deme. Yeri gelir milli bütçeden, yeri gelir uluslararası piyasadan. Ama biz yaparız. Aramızdaki fark bu.

Terör saldırısı

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı failleriyle ve onların bağlantılarıyla kısa sürede aydınlatılmıştır. Bombayı koyan teröristle ona yardımcı olan çok sayıda kişi ülkemiz içinde ve dışında bulundukları yerlerde yakalanarak adalete teslim edilmiştir. En tepeden en aşağı kadar bu eyleme karışan kim varsa nerede olursa olsun mutlaka sorulacak, dökülen mazlumların kanı kendinden misliyle sorulacak, cezası kesilecektir.

İstanbul'daki eylemi timsah gözyaşlarıyla kınayanların gerçek yüzleri, hemen arkasından başlattığımız operasyonla birlikte ortaya çıkmıştır. Suriye'de ellerinde tuttukları yerlerde ülkemize tehdit gelmesini engelleyeceğini söyleyenlerin bu sözlerini tutmadıkları ve tutamayacakları bir kez daha ortaya çıkmıştır. Madem karşımızdakiler kendi sözlerine tutamıyor, yapılan anlaşmanın gereklerini yerine getiremiyor öyleyse bizim kendi başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur.

Bizim her sözümüz gibi bu beyanımızın da gerisinde çok somut gerekçeler, haklı sebepler var. 2015'ten bu yana kadar Suriye topraklarından sınır şehirlerimize yapılan saldırıların icmallerini paylaşarak niçin bu noktaya geldiğimizi göstermek istiyorum. Sınırdaki illerimize 764 havan, roket, füze saldırısı yapılmıştır. Bu saldırılarda 32 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 261 vatandaşımız yaralanmıştır.

Her ne kadar bazı gafiller kavrayamamış olsa da hamdolsun milletimiz her şeyin farkındadır. Bölücü terör örgütü ülke içinde eylem yapma kabiliyetini yitirdikçe, sınır ötesinden gerçekleştirdiği saldırılarına ağırlık vermektedir. 20 yıl önce göreve geldiğimizde terör Türkiye'nin sorunları arasında birinci sıradaydı. Şimdi artık geride.

Kara Harekatı açıklaması

Kuzey Irak'taki gücünü kaybeden örgüt, tüm dikkatini Suriye üzerinde yoğunlaştırmıştır. Uçaklarla ve SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Güney sınırlarımızın tamamının ülkemiz topraklarına saldırı imkanı bırakmayacak şekilde güvenlik şeridiyle kapatma kararımız bugün her zamankinden daha güçlüdür. Gerçekleştirdiğimiz harekatlarla bu şeridin bir kısmını zaten oluşturduk, kalanları da çıban başı yerlerden başlayarak adım adım halledeceğiz. Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz.

Kendimize göre oyun planımız var. Türkiye'nin ve milletimizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa ona göre hareket edeceğiz.