Başkan Erdoğan'dan flaş sözler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları ile bir görüşmede önemli bir tarih verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da partinin il başkanları ile görüntülü bir konuşma yaptı.
İl başkanlarına önemli talimatlar veren Erdoğan, görevi devreden eski başkanlara teşekkür etti.
Partide aktif olarak görevde bulunmayan partililerin, yeni görev alacakmış gibi çalışması gerektiğini kaydetti.
İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:
İl ve il başkanlarımıza görev düşüyor. İl kongrelerimizi Ekim ayının ortasında tam anlamıyla başlatmayı düşünüyoruz. Bu kongrelere telekonferans yoluyla katılmayı hedefliyorum. Hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimlerinde hedefe ulaşacağımızı umuyorum.