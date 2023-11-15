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Gündem Başkan Erdoğan’dan flaş AYM açıklaması!
Gündem

Başkan Erdoğan’dan flaş AYM açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-11-15 14:31:00 - 2023-11-15 14:41:33

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi ile ilgili sorular üzerine şu açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “bireysel başvuruyu süratle azaltacak adımlar atıldı.” Dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Şunda Meclis'te filan bu işin alakası yok. Burada Yargıtay üzerine düşen görevi yaptı yapıyor. AYM yerine göre üzerine düşeni yapıyor. Benim de üzerime düşen görev neyse bana bu iş geldiği anda gereğini yaparım." dedi. 

Erdoğan ayrıca, "AYM Başkanıyla görüşmedim. Şu anda bireysel başvuru noktasında geçmişte bireysel başvuruyu süratle azaltacak diye adımlar atıldı. Şu anda dosya sayısı 130 bin. Demek ki beklenen netice alınamadı. Herhalde bunun üzerinde de AYM çalışacak bizimle alakalı bir iş değil. 130 bin dosyadan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

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