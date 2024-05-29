  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Başkan Erdoğan'dan Filistin teması! Norveç Başbakanı ile görüştü
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Filistin teması! Norveç Başbakanı ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-05-29 21:04:00 -
Başkan Erdoğan'dan Filistin teması! Norveç Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin devletini tanıyan Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Norveç ilişkileri, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar ile küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in pervasız ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarının durdurulması ve bölgede kalıcı barış için çabaların artırılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Norveç hükümetini tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç’in Filistin’i tanıma kararının bölgede sürdürülebilir barışa, huzura, adalete ve iki devletli çözüm vizyonuna katkı sağladığını söylerken bu isabetli adımları ile süreç boyunca kararlı davranışlarından ötürü Norveç hükümetini tebrik etti.

İşte 'özgürlükler ülkesi' Fransa'nın Filistin'e bakışı! Meclis'te bayrak krizi
İşte 'özgürlükler ülkesi' Fransa'nın Filistin'e bakışı! Meclis'te bayrak krizi

Dünya

İşte 'özgürlükler ülkesi' Fransa'nın Filistin'e bakışı! Meclis'te bayrak krizi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail vahşeti Batı'yı da harekete geçirdi! İtalya Meclisi'nde Filistin bayrakları açıldı
İsrail vahşeti Batı'yı da harekete geçirdi! İtalya Meclisi'nde Filistin bayrakları açıldı

Gündem

İsrail vahşeti Batı'yı da harekete geçirdi! İtalya Meclisi'nde Filistin bayrakları açıldı

Paris'te Filistin'e destek gösterisi
Paris'te Filistin'e destek gösterisi

Dünya

Paris'te Filistin'e destek gösterisi

İsrail’in uşakları Filistin bayrağı açan milletvekiline bakın ne yaptı?
İsrail’in uşakları Filistin bayrağı açan milletvekiline bakın ne yaptı?

Gündem

İsrail’in uşakları Filistin bayrağı açan milletvekiline bakın ne yaptı?

Dr. Musa Akkari: Protestolarınızı artırın! Filistin Müslümanların desteğini bekliyor!
Dr. Musa Akkari: Protestolarınızı artırın! Filistin Müslümanların desteğini bekliyor!

Dünya

Dr. Musa Akkari: Protestolarınızı artırın! Filistin Müslümanların desteğini bekliyor!

Erdoğan, Harris ile görüştü
Erdoğan, Harris ile görüştü

Gündem

Erdoğan, Harris ile görüştü

Bir ülke daha işgalci İsrail için harekete geçti: Soykırım davasına müdahil oldu
Bir ülke daha işgalci İsrail için harekete geçti: Soykırım davasına müdahil oldu

Dünya

Bir ülke daha işgalci İsrail için harekete geçti: Soykırım davasına müdahil oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23