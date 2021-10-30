  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya bu otomobili konuşuyor! Görücüye çıktı

Kılıçdaroğlu'nun ciğerini bilen İnce'den bomba itiraflar

İçişleri Bakanlığı duyurdu... İşte son 10 yılda sınır dışı edilen terörist sayısı

ABD’li isimden Pentagon’a Türkiye çağrısı: Bu çok önemli! Bastırmak lazım

4 PKK'lı inlerinden böyle çıkarıldı! Görüntüler son dakika yayınlandı

Ah Tayyip Bey ah! Bıraksaydın AKM harabe kalsaydı! Müjdat Gezen’in ‘Teşekkürler’ diyeceğini mi sandın?

Kirli ittifaka onlar da dahil oldu... Türkiye'ye F-16 satılmaması için harekete geçtiler

Hindistan’dan küstah uyarı! SİHA satışları Türkiye için felaket olurmuş

Birleşmiş Milletler'e Türk SİHA'ları damga vurdu

Belediyede bile bunu yapanlar bankada neler yapmaz? 'El altından' iş çeviren Aykut Erdoğdu esnafa olta attı
Gündem Başkan Erdoğan'dan EYT'liler için yeni formül talimatı!
Gündem

Başkan Erdoğan'dan EYT'liler için yeni formül talimatı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve emeklilerle ilgi verdiği talimat sonrası harekete geçildiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 17:29:00 -
Başkan Erdoğan'dan EYT'liler için yeni formül talimatı!

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaların başladığı belirtildi.

Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve emeklilerle ilgi gündeme gelen düzenlemelerin detaylarını açıkladı.

Çalışmanın detaylarını A Haber canlı yayınında anlatan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesi yeni bir durum değil. Uzun süredir gündemde olan bir durum. Daha öncede gündeme geldi ve çalışmalar yapıldı. Bunun mali boyutunun çalışılması gerekiyor. Çalışmalar bu nedenle üzün sürüyor. Sadece SSK'lılar değil BAĞ-KUR'lular ve memurlar da var. Bu nedenle çalışma sürüyor." dedi.

Erdem'in EYT ile ilgili açıklamaları şöyle:

Hükümet böyle bir irade koymuşsa ki Ankara'dan gelen haberler bu yönde ve bunun için bir çalışma yapılması ve ortaya formüllerin çıkarılması için bir talimatın olduğunu öğrendik. Burada bence 5'li bir formül çıkabilir.

1-Kısmi emeklilik

Daha önce de gündeme gelen bu konu bir kez daha masada. 3600 günü olan kadınsa 50, erkekse 55 yaşında emekli olabilecek.

2- Sigortaya bakılması

EYT'lilerin de en çok istediği mesele sigortaya bakılması da seçenekler arasında. EYT'de çözüm önerisi olarak sigorta süresine bakılıp, yaşa bakılmaması da değerlendiriliyor.

3- Kademeli emeklilik

Almanya modeli de olarak lanse edilen bu sistemde emeklilik için yaşı karşılayana kadar her yıl yüzde 2 kesintili emekli maaşı bağlanması masadaki seçenekler arasında güçlü biçimde duruyor.

4- Prim tamamlama

Normal emeklilik sistemlerinde sıkça kullanılan prim tamamlama sisteminin bir kez de EYT için gündeme gelebileceği çalışmalar arasında yerini alıyor.

5- Finlandiya modeli

Bu modelde ise Almanya benzeri emekliliğe kadar maaş kesintisi oluyor. Fakat bu modelde emeklilik şartları tamamlandığında her şey normale dönüyor.

Bu 5 model önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı'nın masasına gelecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halk TV izleyicileri neye uğradığını şaşırdı! Erdoğan'ı övmelere doyamadı: Konukların rengi değişti
Medya

Halk TV izleyicileri neye uğradığını şaşırdı! Erdoğan'ı övmelere doyamadı: Konukların rengi değişti

İsmail Saymaz, konuk olduğu Halk TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmelere doyamadı. Saymaz'ın Erdoğan itiraflarıyla bozulan stüdyodakilerin şa..
CHP yandaşları ve FETÖ’den yargılanan isimleri bünyesinde barındıran Flash TV’de kriz!
Gündem

CHP yandaşları ve FETÖ’den yargılanan isimleri bünyesinde barındıran Flash TV’de kriz!

Birçok CHP yandaşı ve FETÖ’den yargılanan ismi bünyesinde toplayarak 11 Ekim’de yeniden yayına başlayan Flash TV’de yine bir kriz patladı. ..
Cengiz Yüzbaşı kimdir Kıbrıs Zafere doğru?
Medya

Cengiz Yüzbaşı kimdir Kıbrıs Zafere doğru?

Cengiz Topel kimdir hayatı? TRT 1 ekranlarında yayımlanan Kıbrıs Zafere Doğru dizisi milyonları tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Dizede yer a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay