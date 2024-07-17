Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

"CİDDİ YATIRIMCILARA HER TÜRLÜ KOLAYLIĞI SAĞLIYORUZ"

Son kabine toplantısından bugüne, dış siyasette oldukça yoğun görüşme ve ziyaret trafiklerinin olduğunu belirten Erdoğan, önce Şanghay İşbirliği Teşkilatının 24'üncü Zirvesi'ne şeref konuğu olarak katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gittiğini anımsattı.

Burada Türkiye, Türk milleti ve Asya'daki kardeş ülkeler açısından çok hayırlı neticeler doğuracak kritik temaslar gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, "Özellikle Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Şi ile yaptığımız görüşmeler oldukça verimliydi. Her iki ülkeyle olan işbirliğimizi ticaretten turizme, ulaştırmadan doğrudan yatırımlara kadar her alanda geliştirmek arzusundayız" dedi."Paris Olimpiyatları'nda sporcularımıza başarılar diliyorum"

Astana'nın ardından planlarının Şuşa'daki Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Zirvesi'ne katılmak olduğunu ancak Hollanda ile Türkiye arasında oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında Millileri yalnız bırakmamak için planda ufak bir değişiklik yaptıklarını dile getiren Erdoğan, Şuşa'ya Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gittiğini belirtti.

"TCMB BRÜT REZERVLERİMİZ, 148 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKARAK TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI"

Sokağa, çarşıya, pazara kulak tıkayan bir hükümet asla olmadıklarını, olmayacaklarını ifade eden Erdoğan, toplumdaki özellikle bazı kesimlerin hayat pahalılığı sebebiyle yaşadığı zorlukların bilincinde olduklarını söyledi.

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22 yıllık iktidarları boyunca vatandaşları enflasyona ezdirmediklerini, bundan sonra da aynı hassasiyetle hareket edeceklerini bildiren Erdoğan, "Amacımız, ekonomimizi, enflasyonu tekrar körükleyecek bir kısırdöngüye sokmadan vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak yükseltmektir. Türkiye'ye geçmişte ağır faturalar ödetmiş popülizm batağına düşmemek için büyük itina gösteriyoruz. İstikrar ve reform programımızı kararlı bir şekilde uyguluyoruz. Programın olumlu sonuçlarını peyderpey alıyoruz, alacağız. Geçen aydan itibaren enflasyonun ateşi düşmeye başladı. İnşallah önümüzdeki aylarda bu süreç daha da ivmelenecek. Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan, fahiş fiyat ve fırsatçılıkla mücadelede kararlı adımlar atıklarını, belli başlı sektörlerde aşırı kar hırsı ve açgözlülüğün yol açtığı fiyat balonunun yavaş yavaş söndüğünü kaydetti.

Erdoğan, "Orta vadeli programın etkileri görüldükçe, ekonomi kurmaylarımıza yönelik yıpratma ve yıldırma kampanyaları da yoğunlaşmaktadır. Ne biz ne de milletimiz bu saldırılara prim verecek. Sabır ve kararlılıkla yol haritamızı uygulamaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

İstihdam konusunda iş gücü verilerinin gayet güzel geldiğine, mayıs ayı iş gücü verilerinin rekor kırılan 2023'den bile daha iyi seviyede gerçekleştiğine işaret eden Erdoğan, işsizlik oranının bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesine gerilediğini belirtti.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"İhracat tarafında da yakaladığımız ivmeyi sürdürüyoruz. Cari açıkta iyileşme aynı şekilde devam etmektedir. Merkez Bankası brüt rezervlerimiz, 148 milyar doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. İnşallah her alanda çok daha iyi yerlere geleceğiz. Ekonomiye dair birçok düzenlemeyi içeren kanun teklifimiz bugün Grup Başkanlığımız tarafından Meclisimizin takdirine sunuldu. Türkiye'nin mali kaynaklarının milletimiz için kullanılmasını sağlayarak, 85 milyonun tamamının gelirini, refahını, huzurunu artırmayı istiyoruz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla kabinemizde aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum."