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Başkan Erdoğan'dan Enes'in çağrısına tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan ''ağaç dikme bayramı'' ilan edilmesini teklif eden bir vatandaşın çağrısına destek verdi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:31
Başkan Erdoğan'dan Enes'in çağrısına tam destek

Abdullah Enes isimli bir kullanıcı Twitter'dan yaptığı paylşımda ''Bir fikrim geldi. Biz neden "Ağaç Dikme Bayramı" ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün ayıralım, çoluk çocuk maaile, 82 Milyon ağaç dikelim. Hem dünyaya örnek olalım hem gelecek nesillere yemyeşil bir ülke bırakalım..'' ifadelerini kullandı.

Enes'in bu paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek geldi.

Enes'in çağrısına destek veren Erdoğan sosyal medya hesabından ''Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği sonrası Enes "Sayın Cumhurbaşkanım, çağrımıza yanıt verdiğiniz için çok mutlu olduk.

Gençlerin ve yüzbinlerin sesi olduğunuz için minettarız." dedi

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:31
  1. Recep tayyip erdoğan
  2. Abdullah Enes
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