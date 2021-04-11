Başkan Erdoğan'dan emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul etti.

Erdoğan, emeklilere ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesinin enflasyon oranında zam yapılmış olarak ödeneceği tarihi duyurdu.

Toplam 13.1 milyon emekliye ödenecek bayram ikramiyelerinde enflasyon oranında artış yapıldığını açıklayan Erdoğan, "3 yıl önce emeklilere bayramlarda 1000'er lira ikramiye verme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'ndaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin salgın sürecinden güçlenerek çıkacağını söyleyen Erdoğan, "En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim. Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz" diye konuştu.