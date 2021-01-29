Başkan Erdoğan’dan Elon Musk açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma Namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu.

Musk ile görüşme

Ben bir arkadaşımızı görevlendirerek, Elon Musk ile irtibatta olacaklar. Ne yapabiliriz? Tabi bunu konuştuk. Tabi Elon, 2020 itibariyle dünyanın en zengini oldu. "Çok çalışıyorum" diyor. "Çok çalışınca da çok kazanıyorum" diyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile önceki gün telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

"Teknoloji alanında atılan her adımı desteklemeyi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BİP ve Telegram'dan Elon Musk ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Sevgili kardeşim, bugün Tesla ve SpaceX’in Kurucusu Elon Musk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede, Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususları ele aldık. Teknoloji alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve milletimize fayda sağlama amacıyla bu alanda atılan her adımı desteklemeyi sürdüreceğiz."