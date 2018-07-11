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Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı

Yeni sistemle birlikte Türkiye'nin ilk başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye yönelik mesajlar verdi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:02
Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı

Başkan Erdoğan, gazetecilerin "Siz kabineyi açıklamadan dolar kuru 4.50’ye kadar geriledi, sonra 4.75’e fırlatıldı. Hazinenin ihalesinde faiz yüzde 20 civarında gerçekleşti. Yeni sistem başlarken negatif operasyon çekildiği kanaatinde misiniz?" sorusunu cevapladı.

Erdoğan, "Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum. Hazine ve Maliye Bakanımız elbette ne gerekiyorsa yapacaktır. Burada birçok enstrümanlarımız var. Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki dolar ve faizin de düştüğünü göreceğiz. Ben eminim, sadece devlet bankalarımız değil, özel bankalarımız da gerektiğinde taşın altına eline koyacaktır. Yüksek faiz, istihdamda düşüşü de beraberinde getirebiliyor. Yatırımcılar, gerçek girişimcilerin, yatırımlarını geliştirmeleri, istihdamlarını artırmaları, elbette kendilerine imkan sunulmasıyla mümkündür. Bu işi sadece devlet bankalarının sırtına yükleyemeyiz."

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:02
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. dolar

YORUM YAZ

  • Sancar Sancar 22 sa önce
    Düşecek , nasıl; “ inanıyorum ki..” ..işte çözüm...
  • Hüsamettin AğrılıHüsamettin Ağrılı19 sa önce
    sayın başkanım bu dış güçlerin operasyonu daha ne kadar sürecek? çözümü ne zaman bulacaksınız? anamız ağladı
  • AvrupaAvrupa20 sa önce
    Ciko sen maymun musun nesin bilmiyorum ama Avrupa da faizler ne zaman o seviyedeydi belge ve kaynakla söyle bakalım...
  • cemcem21 sa önce
    dolar 10 TL olsa kaç yazar. başımızda ümmetin ümidi dünya lideri var
  • reisçi denyoreisçi denyo23 sa önce
    her şey operasyon...
  • TemelTemel23 sa önce
    Tabi. Halledecek ama tl yi.
  • CIKONAREDCIKONARED22 sa önce
    MESUT SEN AVRUPANIN BASLADIGINDA FAIZLER NE KADARDI BILIYORMUSUN SIMDI KENDI KENDINE ATIYORSU AVRUPA GELISMEYE BASLADIGINDA FAIZLER YÜZDE 15 ILA 18 LER ARASINDAYDI HA MESUT ATMAKLA PEYNIR GEMISI YÜRÜMÜYOR BU PIYSALAR BÖYLE FAKAT HA SANA ANLATMISIM HA DUVARA NE FARKI VAR.
  • Mesut SarpMesut Sarp1 gün önce
    Faizde avrupa birincisiyiz ama Reiz halleder...
  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Ben vatandaş olarak napalım başa gelen cekilir derim. Ama Avrupada bankaya EUROda, dolarda yatirsan faizler sıfır. Biz müslüman bi ülkeyiz ve faiz dinimizde yasak. Neden bizde rekor faiz var. Kim biliyor lütfen acıklasın. Bilmeyenlar faiz oranlarini ülke ülke internetten okusunlar, işkembe i kübradan atmasınlar.
  • ErsinErsin10 sa önce
    Dis gücler mavalini birakin artik, enflasyon yil sonuna kadar 20%, dolar da düsmez bu sizin yanlis politikalarinizin sonucu, baskalarinda kabahat aramayin, parayi üretim ve egitim yerine betona yatirirsan bu sistem batmaya mahkumdur.
  • SALİH İRİSALİH İRİ11 sa önce
    EKONOMİ BAKANI DAMAT BERAT ALBAYRAK PİYASLAR HOŞ KARŞILAMADI KONUSUNDA VİZYON SAHİBİ DEĞİL ONUN YERİNE MEHMET ŞİMŞEK KALSA VEYA ALİ BABACAN OLSA DAHA İYİ OLURDU.ÖZEL BANKALAR TAŞIN ALTINA ELİNİ SOKSUN NE DEMEK SERBEST PİYASA EKONOMİSİ VAR BU HÜKÜMET 2002 KRİZİ İLE GELDİ İNŞALLAH KRİZ İLE GİTMEZDOLAR 5000 ALTINA DÜŞMEZ
  • bozkurt1071bozkurt107123 sa önce
    zor düşer
  • Bağıran merkepBağıran merkep21 sa önce
    Para işi .... işidir paranın dini kitabı olmaz çok parası olan şeytan eniğidir paranın olduğu yerde doğru laf olmaz dindarı dinsiz dinsizi evliya yapar.bir ev alırsın şarabcı mutaahit pazarlıkta tesbih gibi tanrı adı çeker parayı eline alana kadar.özetle günümüzde paranın bozmadığı adam yoktur..
  • memomemo21 sa önce
    nasıl oluyor dolar 4800 oldu durun bakalım bu daha iyi günler
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