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Gündem Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'Telegram' paylaşımı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'Telegram' paylaşımı

WhatsApp'ın güncellemesi sonrası Telegram hesabı açan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Telegram hesabından su tasarrufuna ilişkin bir mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 16:50:00 -
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'Telegram' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son haftalarda yağışlar maalesef zayıf seyrediyor. Adeta 100 yılda bir görülen bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor” dedi.

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesinin ardından milyonlarca kullanıcı farklı mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. Erdoğan da dün Telegram hesabı açtığını duyurmuştu. Başkan Erdoğan bugün Telegram hesabından, "Fırsat buldukça buradan sizlerle günlük programımı da paylaşacağım." dedi..

Erdoğan, Telegram hesabından yaptığı ilk mesajın su meselesiyle alakalı olmasını istediğini belirterek, şunları ifade etti:

“Malumunuz, son haftalarda yağışlar maalesef zayıf seyrediyor. Adeta 100 yılda bir görülen bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor. Biz geçtiğimiz 18 yılda 600 baraj, 590 hidroelektrik santralı, 262 içme suyu tesisi ve daha birçok eser inşa ederek su kapasitemizi hemen her bölgemizde en üst seviyeye çıkardık. Bu alanda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Ancak mevcut kaynakların en iyi kullanımının asıl yolu, tasarruf ve bilinçli tüketimden geçiyor. Bu anlamda devlet-millet el ele, inşallah yağışların da artması temennisiyle bu zorlu dönemi aşacak, daha güçlü yarınlar için mücadelemize devam edeceğiz.”

Erdoğan BİP ve Telegram'a katıldı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BİP ve Telegram hesaplarına yer verildi.

Erdoğan, BİP uygulamasında "https://channels.bip.ai/join/rterdogan" adresinden, Telegram uygulamasında ise "https://t.me/RTErdogan" adresinden takip edilebilecek..

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