Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken "MİUS" mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

"2002 Türkiye'si krizin, terörün, belirsizliğin çaresizliğin tıpkı karabasan gibi ülkemizin üstüne çöktüğü bir yıldı. Türk ekonomisini prangalarından, Türk siyasetini de vesayet zincirlerinden kurtarmak için bir çok tarihi adım attık. Maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen daha demokratik bir ülke idealinden hiçbir zaman vazgeçmedik. Bir dönem krizlerle anılan ülkemizi en büyük ekonomi ve kalkınma hamleleriyle tanıştırdık" diyen Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabanca mermisi bie yapmayan bir ülkeyken bugün kendi füzesini, insansız hava aracını yapan bir ülke konumuna geldik. Türkiye'nin ortalama büyüme oranını yüzde 1'in altından aldık, yüzde 5 seviyesine getirdik."

"Dünyanın 1 numarası yapacağız"

"Selçuk Bayraktar" öncülüğünde Baykar firması tarafından üretilen "AKINCI TİHA"nın geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Akıncı ile bir üst lige çıkardığımız İHA filomuzu, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'mizin (MİUS) de devreye girmesiyle dünyanın 1 numarası haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.