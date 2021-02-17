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Siyaset Başkan Erdoğan’dan çok sert tepki: Sen ne yüzsüz adamsın
Siyaset

Başkan Erdoğan’dan çok sert tepki: Sen ne yüzsüz adamsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İl Kongresinde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 13:46:00 - 2021-02-17 14:31:45
Başkan Erdoğan’dan çok sert tepki: Sen ne yüzsüz adamsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İl Kongresinde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Bugün Ankara İl Kongremizle beraber, Ordu ve Şanlıurfa il kongrelerimizi de gerçekleştiriyoruz. Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bugünkü il kongrelerimizle birlikte 72 il kongremizi tamamlamış oluyoruz. 24 Şubat'ta İstanbul İl Kongresi'yle bu işi sona erdireceğiz. Mart sonunda 7'nci Olağan Büyük Kongremize yoğunlaşacağız. Kongrelerimzii arzu ettiğimiz şekilde yapamasak da coşkumuzda, heyecanımızda hiçbir eksiklik yaşanmıyor.

Cumhur İttifakı her geçen gün güçleniyor

Kongrelerimiz vesilesiyle bir taraftan kardeşliğimizi güçlendirirken, diğer taraftan kadrolarımızı yenilemeye çalışıyoruz. Bir kez daha gördüm ki AK Parti, Türkiye'nin en dinamik, en kuşatıcı 11 milyon üyesiyle temsil kabiliyeti en yüksek siyasi hareketidir. Her seferinde iftiranın dozunu biraz daha artırsalar da milletimizin teveccühünün önüne geçemiyorlar. AK Parti'de siyaset yapmak isteyenlerin sayısı giderek artıyor. Birlik ve beraberliğimizin güvencesi olan Cumhur İttifakı da her geçen gün daha da güçleniyor.

Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Terbiyesiz adam

Biz bu yolda dağları teröristlere dar eden kahramanların cesaretiyle yürüyoruz. Biz Diyarbakır annelerinin sabrıyla yürüyoruz. Bay Kemal o Diyarbakır annelerinin feryatlarını duydun mu? Utanmadan sıkılmadan 13 şehidimizle ilgili bunun sorumlusunu Cumhurbaşkanı diyorsun. Ya sen ne yüzsüzsün, sende yüz var mı? Terbiyesiz adam

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Yorumlar

BU NASIL SİYASET DİLİ
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Aziz Metin

Madem o anaların çocuklarını PKK'nın içinden alıp getirebiliyordunuz da şu savunmasız insanları neden o canilerin elinde 6 sene çaresiz bırakıp ölümlerine sebep oldunuz??? Neden kurtarmadınız?
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