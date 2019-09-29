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Başkan Erdoğan'dan çok sert açıklama: İkazlarımıza rağmen yapıyorlar...

Başkan Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni"'nde konuştu.

29 Eylül 2019 Pazar 15:39
Başkan Erdoğan'dan çok sert açıklama: İkazlarımıza rağmen yapıyorlar...

Başkan Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni"'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bu gemilerin içindeki sistemlerin tasarlanmasından üretimine emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile Barbaros Hayrettin Paşa'yı ve tüm denizcilerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum.

Son dönemde dünya ve Akdeniz'de yaşanan hadiseler bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor. Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olmuştur.

Gemi makinelerinden deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik sistemlere kadar her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız.

Türkiye'nin savunma sanayi alanında kat ettiği mesafe istiklaline ve istikbaline daha güvenle bakmasını sağlamıştır. F-35 konusunda yaşananlar bizim kararlılığımızı artırmıştır. Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa etmişsek, nasıl Atak helikopterlerini, İHA'larımızı, SİHA'larımızı uçurmuşsak kendi savaş uçağımızı da yapacağız.

Bizim açık ikazlarımıza rağmen üzerimize üzerimiz geliyor ve bunun da sonuçlarına. katlanacaklar. 

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 15:39
  1. Recep Tayyip Erdoğan

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