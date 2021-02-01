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Siyaset Başkan Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır!
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 4 il kongresine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, yaptığı açıklamada "Siyaset sahnesindeki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanlar bizim dayanışmamızı, muhabbetimizi içlerine sindiremiyor. Parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 14:05:00 - 2021-02-01 15:04:49
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine video konferansla katıldı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

AK Parti olarak sadece 83 milyon vatandaşımız için değil, gözünü ve kalbini ülkemize çevirmiş yüz milyonlarca mazlumun da emanetini taşıyoruz.

Bizim yol arkadaşlığımız, pazara kadar değil mezara kadardır. Bizler tesadüflerin, çıkarların, hesapların bir araya getirdiği değil, ortak hayallerin, ortak ideallerin buluşturduğu insanlarız.

CHP yönetimi ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçlayan siyasi kurnazlıklarla gerçeklerin üzerini kapatamaz. Siz, gizlemeye çalışsanız da millet sizin kimlerle yol yürüdüğünüzü, hangi kirli pazarlıkları yaptığınızı, kime hangi imkanları peşkeş çektiğinizi görüyor.

Siz saklamak için yırtınsanız da bu millet her hafta sizin bir milletvekilinizi 6-8 Ekim olaylarının failine gönderdiğini biliyor.

Siyaset sahnesindeki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanlar bizim dayanışmamızı, muhabbetimizi  içlerine sindiremiyor. Parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır.

Gazi'nin emaneti diyerek CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın yaşadığı mahkumiyete üzülüyoruz. Bizim sıkıntımız demokrasi adınadır, Türk siyaseti adınadır. Yoksa kendi siyasetimiz adına mumla arasak bulamayacağımız bir siyasetle karşı karşıyayız.

"Uzaklaşmış arkadaşlarımızı yeniden kazanalım"

Son bir yılda 1 milyon 300 binden fazla yeni üye kazandık. Partimizden ayrılmış, uzaklaşmış arkadaşları yeniden saflarımıza kazanalım.

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Yorumlar

Savas

Anca konusuyo icraat yok
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demirel

izindeyiz başkomutanım. chp parti değil bir ihanet örgütudür.
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