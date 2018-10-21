Başkan Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması! 'Salı günü hepsini anlatacağım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yeni bölümün açılmasıyla 27 dakikada Üsküdar’dan Çekmeköy’e ulaşacak. Günlük yolcu kapasitesi 700 bini buluyor. Trafik yoğunluğunda 15 bin araçlık bir azalma hedefleniyor.

Bu metro hattı çok önceden tamamlanması gerekiyordu. Gecikmenin sebebi arkeolojik çalışmasının sürmesi, sürücüsüz metro olması sebebiyle deneme sürüşlerinin olması.

Halen inşaatı süren projelerle birlikte raylı sistem uzunluğu 355 km olacak. İstanbul’un ulaşım sorununu çözmeden bize durmak dinlenmek yok.

Ümraniye çöplüğünün nasıl çatladığını patladığını bilmiyor muyuz? Kimdi oranın belediye başkanı. CHP. Orada 39 kişi öldü. Peki CHP bunun hesabını verdi mi?

Şuanda onlarda olan diğer ilçeleri de gelin 2019’da onlardan alalım. Bunlarda hizmet aşkı yok, sadece zulüm var.

Dün Diyarbakır’daydım. 30 yıl öncesinin Diyarbakır’ı yok. Terör örgütünün desteklediği yerel yönetimi olsaydı Diyarbakır’ın vay haline. Bu ülkede ayrım yapmak isteyenler yanlış istikamete gidiyorlar. Bunun bedelini de ağır ödediler, ağır ödüyorlar.

İstanbul’un en büyük talihsizliği bu şehirde ‘zulüm 1453’te başladı’ zihniyetine sahip kesimlerin yer yer etkinliklerini sürdürebilir olmasıdır. İstanbul’a aşığım.

İstanbul’a yakışan bir havalimanını 29 Ekim’de yeni havalimanının resmi açılışını yapacağız. Çıldırıyorlar. İlk adımları attığımızda bizi ciddiye inanmayanların gözüne uyku girmiyor. Geçenlerde bir tanesi televizyona çıkmış. Köşe yazarı. Bu havalimanının olduğu yer bataklık. Ve diyor burası yürümez. Kim bilir burada neler olacak. Sen işine bak. Sen karikatüristsen bol bol karikatür çiz. Böyle işten sen ne anlarsın Bu iş mimari, bu aşk işi aşk.

Şimdi sırada kanal İstanbul var. Atatürk havalimanının olduğu yeri de millet bahçesi yapıyoruz. Etrafı da fuar merkezi olacak.

Af tartışmaları

Canım kardeşim boşuna uğraşma. Biz rast gele cezaevine girenlere cezaevi kapısını açmayacağız. Devlete karşı suçları devlet affeder. Şahıslara karşı işlenen suçların devletin af yetkisi yoktur. Bu böyle bilinsin. Şimdi birileri ne diyor af. Benim mağdurum ben affettim diyorsa o başka. Ama biz asla. O zaman adil hükümet olamazsınız. Biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı bilinelim.

Salı günü anlatacağım

Biz kararlıyız dedik. Bu konuyla ilgili açıklamaları Salı günü grup toplantısında yapacağım. Burada adaleti arıyoruz. Bu tüm çıplağıyla ortaya çıkacak. 15 kişi niye geldi, 18 kişi niye tutuklandı. Bunları Salı günü çok daha farklı şekilde anlatacağım. Dünya şu anda kimi nasıl konuşuyor.

Şu anda ana muhalefet bölücü terör örgütüyle ele ele Mart seçimlerine hazırlanıyor. Hala bu CHP’ye oy mu vereceksiniz? HDP’ye oy veren kardeşlerim sizlerde bu terör örgütünün yardakçısı olanlara oy mu vereceksiniz?

2019 Mart’ında mahalli idarelerde belediyelerde yetki almak için tekrar milletimizin karşısına çıkacağız. Şu kalan 5 ay içinde çok çalışacağız ve yeniden inşallah İstanbul başta olmak üzere ilçelerimiz yine AK Parti’yle beraber yola devam edecek.

İlk günkü heyecanla çeyrek aşkın birikimle İstanbul’a hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm ilçeleri ve semtleriyle İstanbul bizi çok iyi bilir.