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Gündem Başkan Erdoğan'dan bomba TOGG paylaşımı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan bomba TOGG paylaşımı

Başkan Erdoğan, test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 15:44:00 - 2022-08-07 15:45:16

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bir Togg hatırası" etiketiyle Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.

Gebze Bilişim Vadisi'nde dün düzenlenen "Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katılan Erdoğan, sonrasında Togg'un test süreçleri devam eden mühendislik prototipini denemişti.

Test sürüşünde Erdoğan'a Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş da eşlik etmişti.

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