Başkan Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan haftalık olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen AK Parti grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Terörde bunlar yaşanırken dünyada tüm dengeleri değiştiren koronavirüs salgınını da yakından takip ediyoruz. Ülkemizde de etkili olan virüs 2 milyonun üzerinde vatandaşımızın kovid-19'a yakalanmasına neden olmuştur. Aldığımız tedbirlerle bunu en az hasarla atlatma noktasında ciddi başarı elde edip 2020 yılını büyüme ile kapatan birkaç ülkeden olduk.

Ekonomik saldırı oyunlarını bozduk

Kılıçdaroğlu'nun sorup durduğu dövizlerin önemli bir bölümü işte bu çalışmalarda kullanılmıştır. Toplumsal kargaşa peşinde olanların da oyununu bozduk. Salgının yol açtığı sıkıntıları atlatmak için de herkese yönelik ciddi destek paketlerini hayata geçirdik. Salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere elimizdeki araçlarla fırsat vermedik.

CHP'nin Berat Albayrak saldırısı

Karşılıksız olarak aktardığımız kaynak miktarı da 53 milyar lirayı aştı. CHP'nin bugülerde sürekli itibar suikastlarıyla saldırdığı Berat Bey'in tüm bu süreçte gösterdiği gayretlerin bizzah şahidiyiz. Elbette salgını önlemek için aldığımız tedbirler nedeniyle sıkıntılar yaşayan esnafımızın sıkıntılarını biliyoruz. Cirodan kiraya, istihdam teşvikine kadar pek çok ilave destekte bulunduk. Tek bir vatandaşın dahi mağdur olmaması, yalnız hissetmemesi için seferber olduk. .