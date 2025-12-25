Başkan Erdoğan'dan baş döndüren yurt dışı diplomasisi: Türkiye artık oyuncu değil oyun kuran

Küresel krizlerin çözüm noktası ve stratejik iş birliklerinin adresi haline gelen Türkiye, 2025 yılını diplomasi tarihine geçecek rakamlarla geride bırakıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "aktif ve çok yönlü dış politika" ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla yürüttüğü çalışmalar, dünya siyasetine yön vermeye devam ediyor.

24 YURT DIŞI SEYAHATİ İLE DÜNYA TURU

Başkan Erdoğan, Türkiye’nin çıkarlarını savunmak ve küresel iş birliklerini güçlendirmek amacıyla 2025 yılı içerisinde tam 24 yurt dışı seyahati gerçekleştirdi. Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Amerika kıtasına kadar uzanan bu geniş coğrafyadaki temaslar, bölgesel sorunların çözümünde Türkiye’nin masadaki ağırlığını hissettirdi.

Ankara ise diplomasi trafiğinin kalbi oldu. Yıl boyunca;

91 devlet ve hükümet başkanı Türkiye’de ağırlandı.

Görüşme ve kabul olarak toplamda 270 kritik temas sağlandı.

TELEFON DİPLOMASİSİNDE REKOR TRAFİK

Saha ve masadaki etkinliğini iletişim kanallarında da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik eşiklerde devreye girerek düğümleri çözdü. Yıl genelinde devlet ve hükümet başkanları ile yapılan 176 telefon görüşmesi, krizlerin derinleşmesini önlerken Türkiye’nin ara bulucu ve çözüm üreten kimliğini ön plana çıkardı.

"Güçlü Türkiye, Güvenli Gelecek" vizyonu ile yürütülen bu yoğun trafik, Türkiye'nin uluslararası sistemdeki "oyun kurucu" rolünü perçinleyerek 2025 yılına damgasını vurdu.

"AŞKLA KOŞAN YORULMAZ"

Yürüttüğü yoğun mesaiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşkla koşan yorulmaz" diyerek kararlılık mesajı iletmişti. Millet adına yürütülen görevlerde tempo artırarak devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için daha fazla çalışacak, daha güçlü olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

SURİYE VE KÜRESEL SİSTEME KRİTİK MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası sistemin işlevsizliğine dikkat çekerek Türkiye'nin gücünün bölge barışı için zorunluluk olduğunu vurguladı. Özellikle Suriye başlığında önemli mesajlar vermişti.

Suriye'nin Toprak Bütünlüğü: Parçalanmış bir Suriye'nin kimlerin işine yarayacağının malum olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin milli birliğini savunduğunu belirtti.

Terörle Mücadele: Türkiye'nin DEAŞ ile sahada göğüs göğüse çarpışan tek NATO müttefiki olduğu hatırlatıldı.

10 Mart Mutabakatı: Sürecin aksamaması için Suriye hükümetine gerekli telkinlerin yapıldığı, aksi takdirde kriz riskinin kapıda olduğu ifade edildi.

BARIŞ, İSTİKRAR VE REFAH ÜRETEN DIŞ POLİTİKA

Bu yıl 16’ncısı düzenlenen Büyükelçiler Konferansı’nı da değerlendiren Cumhurbaşkanı, “Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika” temasıyla yapılan istişarelerin önemine değinmişti. Türkiye’nin bölgesinde sağduyunun sesi olmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, ortak gelecek misyonu ile hareket edildiğinin altını çizmişti.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, sahadaki askeri gücünü masadaki diplomatik dehasıyla birleştirerek küresel satranç tahtasında hamlelerini yapmaya devam ediyor.

