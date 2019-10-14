Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Kobani'de sıkıntı olmayacağa benziyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Şu anda bir çok dedikodular var. Büyükelçilik vasıtasıyla bunun yanında Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda da kararımızı uygulama aşamasındayız. ABD ile Münbiç konusundaki mutabakatımız 90 gün içinde terör örgütleri Münbiç'i boşaltacaktı. Seneyi devirdi, Münbiç boşaltılmadı.

Şu anda da aynı taktiği içerde ve dışarda uyguluyorlar. Gerçekleri karartmak mümkün değil. Ortada şehitlerimiz var. Havan topları neticesinde yaralı olanlar, evlerini boşaltanlar var. İstediği kadar hedef saptırsınlar, gerçekleri halkımız görüyor. Biz de medya vasıtasıyla bunları anlatmaya gayret ediyoruz. Onlar kendi maharetlerini sergileyecekler, sahtekarlıklarını yapacaklar, biz ise doğruyu anlatmaya gayret edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmasın.

NATO müttefikinin yanında mı yoksa teröristlerin yanında mı yer alacaksınız?

Siz bir NATO üyesi müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız, bu teröristlerin yanında mı yer alacaksınız? Tabii cevap veremiyorlar.

Biz devletiz. Karşımızda bir terör örgütü var. Dolayısıyla terör örgütüyle savaş olmaz, mücadele olur.

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