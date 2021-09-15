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Dünya

Başkan Erdoğan'dan "Bakü" mesajı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Tüm Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 18:16:00 -
Başkan Erdoğan'dan "Bakü" mesajı

 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle anıyorum. Tüm Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

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