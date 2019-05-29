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Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a kutlama mesajı

Son dakika haberler - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 101. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Azerbaycan için mesaj yayımladı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılını Twitter hesabından tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında...

29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:34
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a kutlama mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılını Twitter hesabından tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşime şahsım ve milletim adına sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı mesajı Azerbaycan Türkçesiyle de paylaştı.

 

 

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:34
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Azerbaycan

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