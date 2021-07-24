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Gündem Başkan Erdoğan'dan Ayasofya mesajı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Ayasofya mesajı

Ayasofya Camii, tam 1 yıl önce bugün yeniden ibadete açıldı. Konuyla ilgili bir mesaj paylaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya’nın Dirilişi bir kez daha hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 15:15:00 -
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya mesajı

Ayasofya Camii, tam 1 yıl önce bugün yeniden ibadete açıldı.

86 yıllık hasretin sona erdiği tarihi gün, duygusal anlar yaşattı.

O anlara şahitlik edenlerden biri olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

“Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun”

Sosyal medya hesabından 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazının görüntülerinin de yer aldığı videolu paylaşımda Başkan Erdoğan, “Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya’nın Dirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun… İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak…” ifadelerini kullandı.

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