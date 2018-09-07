Başkan Erdoğan'dan 'ateşkes' çağrısı!

yeniakit.com.tr-Tahran'da düzenlenen 3'lü zirvede Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye ateşkes çağrısı yaptı. Başkan Erdoğan, 'Bugün burada bir ateşkes ilanı yapabilirsek inanıyorumki bu zirvenin en önemli ilanlarından biri bu olacak. Bu konuyla ilgili bir adımın atılması, böyle bir ilanın yapılması bu zirvenin de zaferi olacaktır. Üçüncü madde güzel diplomatik dilde biz anlarız ama burada ateşkes ifadesini koyarsa bu işi çok daha güçlendirecektir.' dedi.

PUTİN ÖNCE 'HAKLISINIZ' DEDİ SONRA KIVIRDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ateşkes' çağrısının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin söz aldı. Konuşmasına 'Haklısınız' diye başlayan Putin, daha sonra ise kıvırdı. Putin, Başkan Erdoğan'ın ateşkes çağrısına 'Burada silahlı muhalifler yok, DAEŞ yok, Suriye hükümeti de katılmıyor. Biz onların yerine konuşamıyoruz.Biz onların yerine hareket edemeyiz. Elbette haklısınız bazı formüller biraz muğlak ama gerçekçi formüller bunlar.' sözleriyle cevap verdi.